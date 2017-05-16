Россиян предупредили о вспышке гепатита А в Европе

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В Роспотребнадзоре сообщают об эпидемическом подъеме заболеваемости гепатитом А в Европе. Случаи зарегистрированы в 13 странах: Австрия, Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Италия, Ирландия, Нидерланды, Португалия, Испания, Швеция и Великобритания.

Роспотребнадзор предупредил туристов, выезжающих в Европу, о вспышке гепатита А. На данный момент зарегистрировано уже около 700 случаев заражения в 13 странах, передает "ТВ Центр".

За последние месяцы вирус начал активно распространяться. По данным европейских врачей, сейчас наибольшее количество заболевших фиксируется в Испании, Великобритании и Италии. Гепатит А - это острое заболевание печени, которое может передаваться, например, через грязную воду и немытые фрукты.

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