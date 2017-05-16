Четверо детей пострадали после нападения мужчины с перцовым баллончиком
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На юго-западе Москвы неизвестный мужчина распылил перцовый газ в квартире многодетной семьи и скрылся. Госпитализированы семь человек, четверо из них – маленькие дети.
Полиция начала проверку сообщения о распылении перцового газа в квартире многодетной семьи на юго-западе Москвы, передает ТАСС.
Инцидент произошел на улице Профсоюзной. В дверь квартиры позвонил неизвестный мужчина и, когда жильцы открыли дверь, распылил перцовый газ из баллончика и скрылся.
В результате из квартиры госпитализировали семь человек, четверо из которых – малолетние дети.
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