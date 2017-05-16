Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук празднует юбилей

Теги: Культура юбилей музыка

Бессменный лидер Юрий Шевчук 16 мая отмечает юбилей - легендарному рокеру исполнилось 60 лет. Сам он отмечать дни рождения не любит.

Известному рок-музыканту и бессменному лидеру группы ДДТ Юрию Шевчуку исполняется 60 лет. Артист не признает юбилеи и отказывается широко праздновать свой день рождения, отмечает "ТВ Центр".

Юрия Шевчука без преувеличения можно назвать живой легендой отечественного рока. В конце 70-х он окончил пединститут и работал учителем рисования в сельской школе, а первые концерты давал на квартирах друзей. В 90-е ДДТ уже собирала стадионы, а песни Шевчука звучали буквально в каждом дворе.

Сейчас музыкант известен не только своим творчеством, он активно занимается благотворительностью.