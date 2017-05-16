На орбиту вывели спутник для обеспечения самолетов Wi-Fi

Теги: Космос интернет запуск технологии спутник

Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с коммуникационным спутником Inmarsat-5 F4 на борту, который должен обеспечить сетью Wi-Fi пассажиров авиалайнеров и морских судов. Космический аппарат был успешно выведен на орбиту.

На околоземную орбиту выведен спутник для обеспечения пассажирских самолётов и морских судов беспроводным доступом в интернет через Wi-Fi, передает "ТВ Центр".

Запуск состоялся на мысе Канаверал в американском штате Флорида. Семитонный аппарат в космос доставила ракета-носитель Falcon 9. Новый спутник стал самым большим грузом, который этот тип ракеты выводил на орбиту. Чтобы избежать механических повреждений, установку поместили в специальную капсулу. Как сообщается, через полчаса после старта спутник успешно вышел на заданную траекторию и подал первый сигнал на Землю.

Читайте также:

Астронавты NASA совершили выход в открытый космос

Французский астронавт снял северное сияние с МКС. Видео

Зонд Cassini показал фото ураганов на поверхности Сатурна