Украина заблокировала доступ к "Яндексу", "ВКонтакте" и "Одноклассникам"

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Президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о расширении списка лиц, против которых введены санкции. В частности, указ предполагает блокировку доступа к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также запрет на вещание ряда телеканалов, в том числе "ТВ Центра".

Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны об антироссийских санкциях. Указ опубликован на сайте президента Украины.

"Глава государства ввел в действие решение СНБО от 28 апреля "О применении персональных экономических и других ограничительных мероприятий (санкций)", - отметили в президентской администрации. В расширенный список попали 1228 физических лиц и 468 юридических.

В частности, новый пакет ограничительных мер предполагает блокировку доступа к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники". Кроме того, доступ заблокируют ко всем сервисам "Яндекса", кроме главной страницы поисковика.

Под санкции также попали РЕН ТВ и "Наше радио". Также санкции введены против РБК, "ТВ Центра", ВГТРК, "НТВ Плюс" и "Звезды", "Лаборатории Касперского" и Dr.Web.

Против юридических лиц срок санкций продлевается на 1-3 года, против физических - на срок 1-5 лет, а также бессрочно.

Ранее украинские власти призывали заблокировать в стране российские социальные сети, которые, как считают на Украине, подконтрольны спецслужбам России.

Министерству иностранных дел поручено после вступления в силу решения СНБО о применении санкций проинформировать компетентные органы Европейского Союза, США и других государств с целью рассмотрения ими вопроса о введении аналогичных санкций.

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