Порошенко заявил о попытках России развязать кибервойну с Украиной

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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия будет пытаться развязать кибервойну с Украиной. По его словам, недавно это уже происходило в Европе и США. Однако, украинский лидер подчеркнул, что решительность и единство Украины не оставят России никаких шансов.

Россия попытается развязать кибервойну с Украиной. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на заявление украинского президента Петра Порошенко.

"Недавно мы видели кибервойну, когда российские кибервойска пытались повлиять на результаты выборов по всей Европе, в США. Мы ожидаем, что это же они будут пытаться сделать в Украине. Уверен, что наша решительность и единство не оставят им никаких шансов", - сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что сообщения о причастности России к хакерским атакам - это не более чем обезличенная информация, имеющая под собой лишь вымысел фейковых новостей.

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