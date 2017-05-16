Полиция Челябинска начала проверку после избиения инвалида в супермаркете
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В Челябинске двое мужчин, представившись охранниками супермаркета, заподозрили инвалида 2-й группы в краже товара. Они отвели его в подсобное помещение и избили, похитив 2 тысячи рублей.
Челябинская полиция начала проверку по факту избиения инвалида 2-й группы охранниками супермаркета, об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
По данным полиции, двое мужчин, представившись охранниками, подошли к инвалиду и потребовали предъявить содержимое карманов, поскольку подозревают его в краже товара. На что мужчина попросил позвать полицию для проведения досмотра. Вместо этого злоумышленники завели инвалида в подсобное помещение, где нанесли несколько ударов. Пострадавший мужчина рассказал, что из его кармана пропали 2 тысячи рублей.
Полиция установила личности каждого участника инцидента. Теперь предстоит выяснить роль каждого из них.
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