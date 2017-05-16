Минфин предложил начать интернет-продажу алкоголя с вина и пива

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В Министерстве финансов сообщили, что законопроект, разрешающий продажу алкоголя через интернет, уже доработан, и его планируют направить для ознакомления в Совфед. По словам главы департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексея Сазанова, на первом этапе планируется разрешить продажу вина и пива.

Министерство финансов предложило на первом этапе разрешить продажу через интернет только вина и пива. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой выступление главы департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексея Сазанова на заседании комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам.

"До 1 июля 2018 года на первоначальном этапе мы предлагаем только вино и только пиво, и с 1 июля 2018 года, если мониторинг покажет, что эта инициатива успешна - по интернет-торговле алкоголем, тогда уже распространить на все остальные алкогольные напитки", - сказал он.

По его словам, соответствующий законопроект уже доработан и министерство готово передать его сенаторам для ознакомления.

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