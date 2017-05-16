Захарова предупредила об опасности чтения американских газет

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МИД России назвало очередным фейком статью газеты The Washington Post о передаче президентом США Дональдом Трампом России сверхсекретной информации об "Исламском государстве".

Внешнеполитическое ведомство России опровергло информацию о передаче президентом США Дональдом Трампом главе МИД России Сергею Лаврову сверхсекретных данных об "Исламском государстве" (организация запрещена в России – прим. ред.), передает "Интерфакс".

"Напоминаю, что 11 мая я предупреждала: американские СМИ через пару дней, видимо, планировали выдать "сенсацию" о встрече Лаврова и Трампа. Правда, задумка состояла ещё и в том, чтобы разукрасить её не менее "секретными" фотографиями с прошедшей встречи, что должно было придать очередному фейку основательности и достоверности", - написала официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Facebook.

Ранее газета The Washington Post написала, что Трамп рассказал Лаврову и российскому послу в США Сергею Кисляку секретную информацию об "Исламском государстве". По словам газеты, эти данные ставят под сомнение источник информации о террористической группировке.

В свою очередь советник Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер и Госсекретарь Рекс Тиллерсон опровергли эту информацию, заявив, что американский президент не обсуждал военные операции, кроме уже общеизвестных.

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