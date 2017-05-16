Патрушев отверг причастность спецслужб к кибератакам на российские ресурсы

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Атака хакеров на информресурсы органов госвласти не повлекла серьезных последствий. Об этом заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев. По его словам, в настоящее время нет данных, что вирусная атака была организована иностранными спецслужбами.

Серьезных последствий вирусной атаки на информационные ресурсы органов государственной власти удалось избежать. Об этом сообщил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

"В нашей стране благодаря своевременно принятым мерам по защите информационных ресурсов удалось избежать серьезных последствий", - цитирует его "Интерфакс".

Он рассказал, что некоторые структуры, не завершившие "создания своих сегментов государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак", все же частично пострадали.

Кроме того, по его словам, в настоящее время нет данных, что вирусная атака была организована иностранными спецслужбами.

Ранее Владимир Путин обвинил спецслужбы США в хакерской атаке, которая затронула миллионы компьютерных систем по всему миру. Президент отметил, что вирусная атака не нанесла ущерба российским ведомствам, но ситуация является тревожной.

По мнению некоторых экспертов, к глобальной кибератаке WannaCry могут быть причастны хакеры, связанные с Северной Кореей.

Масштабная атака WannaCry началась 12 мая, компьютеры заражались через сетевую уязвимость Microsoft Security Bulletin. В систему устанавливался набор скриптов, через которые запускался вирус. Для доступа к своим файлам пользователям предлагалось заплатить 300 долларов в биткоинах. Президент Microsoft Брэд Смит возложил ответственность за распространение вируса на Агентство по национальной безопасности США.

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