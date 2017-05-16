СКР проводит проверку по факту распыления газа в квартире многодетной семьи

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Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту применения дымовой шашки в квартире многодетной семьи. Инцидент произошел на Профсоюзной улице. Неизвестный позвонил в дверь квартиры и, когда ему открыли, бросил дымовую шашку, после чего скрылся. Госпитализированы семь человек, в том числе четверо детей.

По факту проникновения в квартиру многодетной семьи в Москве и применения дымовой шашки проводится доследственная проверка. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Следственного комитета.

"Следователи проводят комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, опрашиваются соседи и возможные очевидцы события. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел на улице Профсоюзной. В дверь квартиры позвонил неизвестный мужчина и, когда жильцы открыли дверь, бросил дымовую шашку и скрылся. В результате инцидента были госпитализированы семь человек, в том числе четверо несовершеннолетних.

"В настоящее время жизни и здоровью госпитализированных ничего не угрожает", - отметили в СКР.

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