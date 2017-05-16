Голодец похвасталась умением чинить автомобили и телефоны. Видео

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Вице-премьер Ольга Голодец призналась, что дорожит умением делать некоторые вещи своими руками. Выступая на чемпионате рабочих профессий в Краснодаре, она рассказала, что не боится сама ремонтировать автомобили и телефоны, сравнив процесс с решением "красивой задачки". По ее словам, у нее в семье было "очень строго с этим".

Вице-премьер Ольга Голодец самостоятельно может починить автомобиль и телефон. Об этом она рассказала, выступая на заседании в рамках чемпионата рабочих профессий WorldSkills Russia в Краснодаре. Голодец гордится тем, что умеет делать что-то своими руками, передает TVC.RU.

"Мы все росли в то время, когда у нас было очень далеко от изобилия всё. Я сама шила, сама могла починить автомобиль. У нас очень строго с этим было. В 18 лет я получила водительские права. Мой папа считал, что ребенок должен уметь сам его починить", - сказала вице-премьер.

Голодец добавила, что в молодости она получила профессию мастера-телефониста. "И я спокойно чинила телефоны. Для меня это тоже было интересно. Я считала, что это такая красивая задачка", - поделилась зампред правительства.

В своей речи Голодец подчеркнула важность вопроса развития рабочих профессий. По ее словам, эта задача стоит не только перед Россией, но и перед многими другими странами.

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