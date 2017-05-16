Шамсуаров опроверг причастность к ролику с нарушением ПДД

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Фигурант громкого дела о гонках на Gelandewagen Руслан Шамсуаров сообщил, что не имеет никакого отношения к новому видеоролику с нарушениями ПДД. Он рассказал, что год назад удалил свой Instagram-аккаунт и не имеет доступа автомобилю, поскольку он был конфискован в доход государства.

Фигурант громкого дела о гонках на Gelandewagen, сын замглавы "Лукойла" Руслан Шамсуаров опроверг свою причастность к опубликованному ранее видеоролику, где водитель на черном Gelandewagen мчится по разделительной полосе. Об этом сообщает "Интерфакс".

Шамсуаров рассказал, что уже год не имеет отношения к Instagram-аккаунту с именем "borzrus", поскольку удалил его и больше не использует. Кроме того, его черный Mercedes Gelandewagen изъят и конфискован в доход государства с мая прошлого года.

"Тиражирование подобных фальшивок направлено на формирование заведомо негативного отношения", - сказал Шамсуаров.

Ранее ГИБДД начала проверку по факту публикации видеоролика, где водитель черного Mercedes Gelandewagen выезжает на разделительную полосу на улице Новый Арбат в Москве.

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