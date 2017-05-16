Минфин ожидает повышения минимальной цены на водку в 2018 году

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В Министерстве финансов не прогнозируют повышения минимальной цены на водку в текущем году. По словам главы департамента налоговой и таможенной политики ведомства Алексея Сазонова, рост цены произойдет, когда станет известна накопленная инфляция по итогам года.

Минимальная цена на водку не изменится до конца года. Об этом сообщил глава департамента налоговой и таможенной политики Министерства финансов Алексей Сазонов.

"Я думаю, до конца года его (повышения цены) точно не будет", - передает его слова "Интерфакс".

Следующее повышение цены на водку, по словам Сазонова, произойдет после того, как станет известна накопленная инфляция по итогам года.

С субботы 13 мая в России возросла минимальная розничная стоимость водки. С этого дня бутылка объемом 0,5 литра теперь не может стоить дешевле 205 рублей, что на 8% больше предыдущей минимальной цены.

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