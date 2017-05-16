МИД: Россия расценивает санкции Киева как проявление политической цензуры

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В МИД России заявили, что Украина использует всевозможные силовые методы против своего населения и назвали расширение антироссийских санкций проявлением жесткой политической цензуры.

Москва расценивает расширение Киевом антироссийских санкций как проявление цензуры по политическим мотивам, передает "Интерфакс".

"Киевский режим использует всевозможные силовые методы воздействия на своих граждан: от запрещения музыки и литературы до военной агрессии против своего народа", - сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее президент Украины Петр Порошенко расширил антироссийкие санкции. Под запрет попали 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, запрет предусматривает блокировку социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", сервисов "Яндекса". Под санкции попал ряд российских телеканалов, в том числе "ТВ Центр".