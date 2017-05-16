Инвестиции России в гособлигации США резко выросли и приблизились к $100 млрд

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Объем инвестиций России в гособлигации США к началу апреля достиг 99,8 миллиарда долларов. За март инвестиции России в ценные бумаги США увеличились на 13,5 миллиардов долларов. В списке крупнейших кредиторов США Россия находится на 15-й строчке.

Россия увеличила объем вложений в ценные бумаги американского правительства в марте по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13,8 миллиарда долларов. Таким образом, вложения в облигации США составляют 99,8 миллиарда долларов.

Согласно данным Минфина США, в предыдущие месяцы инвестиции России росли гораздо менее существенно. Так, в декабре, январе и феврале Россия вкладывала в американские ценные бумаги всего по 100 миллионов долларов. При этом с июня по ноябрь 2016 года инвестиции России в гособлигации США сокращались.

По объему владения американскими облигациями Россия находится на 15-м месте. На первом месте - Япония, за ней с небольшим отрывом следует Китай.

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