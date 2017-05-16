В Волгограде обрушился подъезд четырехэтажного дома

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В Волгограде в результате взрыва бытового газа обрушился подъезд четырехэтажного жилого дома. Информация о погибших и пострадавших уточняется. На месте происшествия работают экстренные службы региона. Очевидцы сообщили, что перед обрушением на месте проводили работы газовые службы.

В Волгограде в результате взрыва бытового газа обрушился подъезд четырехэтажного жилого дома. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

"По предварительным данным, в одном из домов на проспекте Университетском произошел взрыв в результате утечки газа", - сказал он.

По словам источника, на место происшествия выехали все экстренные службы региона. Информации о погибших и пострадавших нет.

В пресс-службе регионального управления МЧС подтвердили информацию об обрушении, не сообщив о подробностях.

В местном издании "Социнформбюро" сообщили со ссылкой на очевидцев, что перед обрушением на месте проводили работы сотрудники газовой службы.