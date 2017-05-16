Порошенко оставил украинцев без российских соцсетей

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Украина расширяет санкции против России. На этот раз, указом президента страны запрещен доступ сразу к нескольким популярным социальным сетям и ресурсам. Новые ограничения коснулись и ряда телеканалов, а также многих российских журналистов. Возмущенные украинские пользователи уже пригрозили устроить третий Майдан.

Социальные сети как угроза национальной безопасности. Украинские спецслужбы уже давно пугают граждан страны: рука Кремля вредит Украине через "Одноклассники" и "ВКонтакте", эти сайты полностью подконтрольны ФСБ, а потому их надо обязательно заблокировать. Петр Порошенко к СБУ прислушался и своим указом ввел санкции против российских социальных сетей. Заодно запретил ряд популярных интернет-сервисов, таких как Яндекс и Mail.ru, и лишил украинских зрителей доступа к ряду российских СМИ. Часть наших каналов на Украине под запретом уже давно. Теперь список пополнили "ТВ Центр", "Звезда", РБК и другие телевещатели.

"Нужно понимать, что соцсети активно контролируются российскими спецслужбами для сбора информации о гражданах Украины, они используются для распространения пропагандистской антиукраинской информации и так далее. Поэтому, я считаю это решение оправданным в целях национальной безопасности", - заявил нардеп Украины Алексей Гончаренко.

Кроме того, украинские власти посчитали вредными для своих граждан популярные антивирусные программы, такие как "Лаборатория Касперского" и Dr.Web. Пакет запретов пока вводится сроком на три года. У попавших под санкции компаний заблокируют всех их активы на территории Украины, приостановят финансовые операции. Санкционный список также пополнили российские банки, все российские системы денежных переводов, авиакомпании, депутаты Государственной Думы, российские журналисты, судьи Конституционного суда. Всего в нем 1300 физических лиц и почти 500 компаний.

"ВКонтакте" и "Одноклассники" по популярности лидируют среди интернет-пользователей Украины. На первом ресурсе зарегистрировано почти пять с половиной миллионов граждан страны, на втором - 3 миллиона украинцев. В российском Минкомсвязи считают блокировку бессмысленной. Обойти запрет и дальше пользоваться соцсетями можно с помощью специальных программ.

"Если вы занимаетесь блокировкой массового популярного ресурса, то вы дискредитируете власть, потому что показываете, что решение власти нереалистично, его можно обойти. Вы воспитываете в гражданах правовой нигилизм и увеличиваете их компьютерную грамотность. Поэтому это бессмысленное, дискредитирующее украинское руководство очередное решение. Далеко не первое и, видимо, не последнее. Но это любимое развлечение украинских властей - стрелять себе в ногу", - комментировал запрет заместитель министра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин.

В Минкомсвязи никаких ответных мер принимать не намерены, "чтобы не уподобляться". В Государственной Думе, чьи парламентарии тоже пополнили санкционный список, тоже заявили об отсутствии необходимости ответных мер. Российская позиция заключается в том, что санкции всегда бьют по обеим сторонам конфликта. Но Киев упорно продолжает наступать на те же грабли: добровольно отказывается от налогов, которые платили работающие на ее территории российские компании, от рабочих мест, которые они создавали. А запрещая соцсети и телеканалы, страна, декларирующая на словах приверженность европейским ценностям, в том числе, и свободе слова, пытается загнать своих граждан в информационный вакуум, по сути, вводя цензуру и нарушая права украинцев на получение информации.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".