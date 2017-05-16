Программу реновации в Москве поддерживают 67% горожан

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Программу реновации жилого фонда поддерживают 67% москвичей. Таковы данные опроса ВЦИОМ.

67% москвичей поддерживают программу реновации жилого фонда. Это данные последнего социологического исследования, которое проводили сотрудники ВЦИОМ, передает "ТВ Центр".

В опросе приняли участие больше двух тысяч горожан, в том числе и те, кто непосредственно проживает в зонах реновации. И 75% жителей пятиэтажек заявили, что хотят переехать в новые квартиры и поддерживают решение московских властей. В ходе опроса были определены и основные опасения людей.

"Ряд вопросов, которые задают москвичи, сейчас они уже в процессе, на сегодняшний день уже есть определенные ответы. Теперь власти надо эти ответы донести до граждан, чтобы они услышали и поняли. То есть разъяснительная работа, которая сейчас ведется, она очень важна, для того чтобы улучшить восприятие этой программы москвичами", - говорит председатель правления фонда ВЦИОМ Константин Абрамов.