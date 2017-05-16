В десяти округах Москвы пройдут встречи жителей с главами управ

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Жители десяти округов Москвы могут задать интересующие их вопросы главам управ районов 17 мая. Начало встреч — в 19:00.

Жители 10 округов Москвы смогут задать интересующие их вопросы главам управ районов. Одна из главных тем - программа сноса ветхих пятиэтажек и переселение жителей в новые дома.

Кроме того, поговорят о благоустройстве и озеленении дворов, ремонте подъездов, а ещё о работе предприятий торговли и услуг. Расскажут и о том, чем можно будет занять детей и подростков летом

Начало встреч - в 19:00, а места их проведения можно уточнить на сайтах префектур и Департамента территориальных органов исполнительной власти.

