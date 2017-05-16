В "Шереметьево" пресекли попытку вывоза в Китай 60 крабов

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Сотрудники таможни аэропорта "Шереметьево" пресекли попытку вывоза в Китай 60 камчатских крабов.

120 килограммов живых камчатских крабов пытались провезти пассажиры рейса Москва-Пекин, но были задержаны сотрудниками Шереметьевской таможни. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Три гражданина Вьетнама упаковали морской деликатес в простые чемоданах, обернув каждую партию в пакет. И может, и пронесли бы всё это на борт, но на рентгене таможенники заметили, что за обшивкой поклажи шевелится что-то большое и довольно активное.