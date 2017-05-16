Трое грабителей с пистолетом обчистили салон связи в Москве

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Полиция ищет грабителей, которые совершили налет на салон связи на юго-востоке Москвы. Ущерб составил около 150 тысяч рублей.

Мобильные телефоны на общую сумму 150 тысяч рублей вынесли грабители из салона связи на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Камеры видеонаблюдения, установленные в зале, зафиксировали, как в магазин ворвались трое мужчин. Угрожая менеджеру чем-то похожим на пистолет, заставили его уйти в подсобку, затем стали крушить витрины и сгребать всё, что было на полках.

Одного из нападавших - 22-летнего приезжего из южных регионов - удалось поймать по горячим следам. Остальных пока ищут. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.