В Солнечногорском районе ветеран много лет не может получить квартиру

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Фундамент трещит по швам, гнилые стены, а ещё и удобства на улице. В таких условиях вынуждена жить семья фронтовика в Солнечногорском районе. Делать ремонт не по силам, да и малоэффективно, а вот попытки получить жилье не увенчались успехом.

Владимир Михайлович Ручкин с гордостью показывает президентское поздравление с Днем Победы. Один из бойцов Великой Отечественной, вернувшийся с поля боя в родную деревню Исаково, сегодня - один из ветеранов, в ней проживающих.

"Я всю Белоруссию прошел, два раза в рукопашной схватке был, и левая нога выше коленки перебита", - рассказывает он.

Жена - ветеран тыла. Уже 13 лет из-за инсульта не встает с постели, передает "ТВ Центр". Парад Победы по телевизору смотрели вместе. В честь праздника даже наряжались. На лацканах пиджака Ордена Красной Звезды и Отечественной войны второй степени — за храбрость. О войне рассказывает охотно: как раненых бойцов вывозил, припасы на линию фронта доставлял. И как сам едва не погиб.

Бойца наградили. Своей причастностью к Великой Победе гордится, говорит о Родине, которую надо было защищать И резко меняется в лице, когда разговор заходит о доме, в котором его семья живет почти полвека. Потому что эту битву фронтовик уже много лет проигрывает.

Этот дом Владимир Михайлович строил сам. Но за годы строение изрядно обветшало. Здесь по-прежнему нет горячей воды, туалета. Альтернативу никто не предлагает, несмотря на указ президента.

Гнилые стены осыпаются, фундамент трещит по швам. От холодильника хоть польза какая-то есть - он дырку в полу прикрывает и опорой служит. Они мечтают переехать в новую квартиру. Но ни одна попытка добиться от местной власти улучшения жилищных условий не увенчалась успехом. Диалог с представителями Совета ветеранов до сих пор не выходят из головы.

"Говорят: вы же понимаете, что если даже ему дадут квартиру, если он потом умрет, квартиру отберут. Спрашиваю: а зачем вы мне такие вещи говорите? Пускай ему дадут сначала квартиру, пускай он там поживет оставшиеся свои годы. То есть с намеком на то, что мы, молодые, для себя", - возмущается родственница Любовь Папикян.

У чиновников подход такой - предоставить жилье мы не против, но встаньте в очередь. И чтобы в эту очередь попасть, нужно согласие местной администрации. Но там дом аварийным не считают. Предложили сделать ремонт.

"Если бы мы сделали там ремонт, поставили водогрейку, душевую кабину, как мы у них просили, то были бы сносные нормальные условия. Потому что хотя бы есть газ и вода. А горячая вода не в каждой деревне есть, не в каждом доме есть", - говорит председатель Совета ветеранов деревни Лунево Татьяна Насенко.

Хотите новое жилье - несите заключение межведомственной комиссии о непригодности дома для проживания. Администрация эти обследования провести не может. Ветераны - тоже: хозяйка не встает с постели, глава семейства почти ослеп. На том дело и застопорилось. Уже много лет. Жилищный вопрос ветеранам-победителям оказывается решить не под силу.

Анастасия Мартынова, Георгий Бабаян, Виктор Мальцев. "ТВ Центр", Московская область.