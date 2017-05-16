В очереди к мощам Николая Чудотворца организуют питание

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Обеспечивать безопасность верующих в очереди к мощам Николая Чудотворца будут две тысячи сотрудников полиции. Для желающих поклониться святыни будет организовано питание.

Более 2 тысяч сотрудников полиции будут обеспечивать безопасность верующих, которые захотят поклонится мощам Николая Чудотворца. Их уже в это воскресенье впервые доставят в Россию из базилики итальянского города Бари, напоминает "ТВ Центр".

В Москве мощи будут хранится в Храме Христа Спасителя. В понедельник днем будет открыт доступ к святыни. Прийти к мощам можно каждый день с 8 утра до 9 вечера вплоть до 13 июля. Очередь в Храм будет формироваться от Крымского моста, от станции метро "Парк культуры". Для безопасности организуют три контрольно-пропускных пункта.

"Мы на месте будем регулировать процесс создание этой очереди, будут формироваться так называемые шлюзы, чтобы люди могли чувствовать себя комфортно. В зависимости от погоды в этих шлюзах будут находится автобусы, для того, чтобы люди могли отдохнуть, если стояние будет более чем несколько часов в очереди. Мы организуем точки питания, которых будет 11, это как минимум, для начала работы", - сообщил руководитель Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы Владимир Черников.