Останкинская башня открыла технический этаж в честь 50-летия

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Останкинская телебашня отмечает свое 50-летие. На днях экскурсантов впервые допустили на технический этаж. Там можно увидеть уникальные элементы конструкции одного из самых высоких сооружений мире.

Сюда еще не ступала нога туриста. Отметка 85 метров над уровнем земли. Технический этаж Останкинской башни. Раньше он использовался персоналом лишь для прохода на балкон, где располагается метеооборудование, передает "ТВ Центр".

Впервые за все годы существования башни сюда разрешили зайти посетителям. Не больше 10 человек за раз - проходы узкие. При этом это самое широкое место в стволе башни.

Башня построена по технологии предварительного натяжения бетона. Эти тросы держат сооружение в постоянном напряжении.

"Это канатная арматура, 145 тросов, которые установлены внутри железобетонного ствола. Каждый из них натянут с усилием порядка 70 тонн", - рассказал начальник отдела по связям с общественностью Сергей Останин.

В центре - четыре лифта. Каждый движется со скоростью семь метров в секунду. Подъем на смотровую площадку занимает меньше минуты. Они как бы подвешены внутри сооружения. Башня отклоняется от ветра на несколько метров, поэтому конструкция должна быть подвижной.

Конструкция, разработанная Николаем Никитиным, стала настоящим прорывом. 500 метров в высоту, при этом фундамент башни меньше пяти метров.

"Останкинская башня на момент постройки, а это 1967 год, была самым высоким сооружением в мире, которое было построено из железобетона", - сообщил Останин.

Лишь через десять лет после постройки Останкинской, в Торонто возвели башню выше неё. Но до сих пор она остается самым высоким свободностоящим сооружением в Москве. В этом году Останкинской башне исполняется 50 лет.

Виктор Прокушев, Валерий Белинский. "ТВ Центр".