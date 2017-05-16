15:18, 16 мая 2017

Депутаты и чиновники высадили деревья в Москве

Теги:  Москва  экология  благоустройство

Сотрудники Департамента природопользования Москвы и депутаты Государственной Думы приняли участие в акции "Миллион деревьев".

Акцию "Миллион  деревьев" поддержали сотрудники Департамента природопользования Москвы и депутаты Государственной Думы, входящие в Комитет по экологии и охране окружающей среды. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Вместе с педагогами и учениками они приняли участие  в озеленении территории Романовской школы, расположенной в Мукомольном проезде. Там высадили ели, туи, яблони, вишни и груши, а также спирею, бересклет, чубушник, можжевельник, иргу.

В результате акции "Миллион деревьев", стартовавшей осенью 2013 года, в московских дворах, скверах, на территориях школ и  больниц уже посадили около 100 тысяч деревьев и полутора миллионов кустарников.

Весенний сезон акции заканчивается на этой неделе. Продолжение последует осенью. При этом места, где пройдёт следующий этап озеленения, определят по результатам голосования на портале "Активный гражданин".

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