Жертвами обрушения подъезда в Волгограде стали два человека

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В результате взрыва бытового газа и обрушения подъезда в жилом доме в Волгограде погибли два человека. Сообщение об обрушении поступило в МЧС около 13:06. На месте происшествия работают экстренные службы. По предварительным данным, причиной взрыва могла стать утечка газа при проведении ремонтных работ.

В результате взрыва газа и обрушения подъезда в жилом доме в Волгограде погибли два человека. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

"По предварительным данным, погибли два человека", - сказал он.

Как сообщалось ранее, в результате взрыва газа в четырехэтажном жилом доме на Университетской улице в Волгограде обрушился подъезд. На месте происшествия работают экстренные службы.

Как сообщили в пресс-службе администрации региона, на место происшествия выехал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. На месте развернут оперативный штаб.

Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что причиной взрыва могла стать утечка газа при проведении ремонтных работ. В результате происшествия были разрушены 16 квартир.