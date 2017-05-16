Песков: Кремль пока не готов вводить ответные санкции в отношении Украины

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Россия пока не будет вводить ответные меры на санкции Украины, но не забывает о принципе взаимности. Новый указ Порошенко нарушает право украинцев на информацию и блокирует реализацию минских договоренностей. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Россия пока не собирается вводить ответные санкции в отношении Киева, передает "Интерфакс" слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

"Пока не готов вам сказать. На Украине не так много каких-то мощных информационных ресурсов и пользующихся популярностью в русскоязычном пространстве", - сказал он, добавив, что Россия не забывает о принципе взаимности.

По словам официального представителя Кремля, Киев в очередной раз нарушил право украинцев на получение информации.

"Проявление подобной враждебности лишний раз подчеркивает, кто может стоять за вот той ситуацией, когда мы констатируем полную пробуксовку минских договоренностей", - добавил Песков.

Ранее внешнеполитическое ведомство России назвало антироссийские санкции Украины проявлением политической цезуры.

16 мая президент Украины Петр Порошенко расширил антироссийкие санкции. Под запрет попали 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, запрет предусматривает блокировку социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", сервисов "Яндекса". Под санкции попал ряд российских телеканалов, в том числе "ТВ Центр".