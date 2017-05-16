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Магнитная буря ожидаются в столичном регионе во второй половине мая. В эти дни метеозависимые люди могут испытывать недомогание.

На Москву надвигается магнитная буря. Ее пик ожидается с 17 по 21 мая, сообщает "МИР 24" со ссылкой на погодный центр "Фобос". По данным специалистов, в эти дни самочувствие метеозависимых людей может ухудшиться. Магнитная буря пойдет на спад в следующий вторник, 23 мая.

16 мая в столичном регионе из-за ухудшения погоды синоптики объявили штормовое предупреждение. В городе ожидаются сильный ветер и дожди.