Forbes составил рейтинг самых успешных российских режиссеров

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Журнал Forbes назвал самых коммерчески успешных российских режиссеров. Первое место с большим отрывом занял Тимур Бекмамбетов. Его фильмы заработали 430 миллионов долларов. На второй позиции оказался Леван Габриадзе, а на третьей - Федор Бондарчук.

Журнал Forbes составил рейтинг 20 самых успешных российских режиссеров, в котором первое место с гигантским отрывом занял Тимур Бекмамбетов. Об этом сообщается на сайте издания.

"Мы проанализировали данные о бюджетах и кассовых сборах всех российских фильмов, снятых с 2000 года и побывавших в прокате как российском, так и мировом", - говорится в сообщении. В издании подчеркнули, что был суммирован и выведен совокупный финансовый результат – положительная разница между бюджетом и сборами картины.

Как передает "Русская планета", с большим отрывом первое место в данном рейтинге занял Тимур Бекмамбетов ("Ночной дозор", "Дневной дозор", "Ирония судьбы. Продолжение", "Особо опасен"). Его фильмы заработали 430 миллионов долларов. На второй позиции оказался Леван Габриадзе ("Выкрутасы", "Убрать из друзей"), собравший 79,3 миллиона долларов. На третьем месте – Федор Бондарчук ("9 рота", "Сталинград", "Притяжение") с 69 миллионами долларов.

При этом в этом списке нет российских режиссеров Андрея Звягинцева, Никиты Михалкова, Андрея Кончаловского и Александра Сокурова. В Forbes сообщили, что они составляли рейтинг сугубо на коммерческом успехе фильмов, а не оценивали художественную ценность картин.

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