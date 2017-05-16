Турция предупредила о возможной атаке ИГ на корабли ВМФ России

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Турецкая разведка сообщает об угрозе атаки боевиков ИГ на корабли ВМФ России, которые проходят через пролив Босфор. В любой момент суда могут быть атакованы с берега ракетами террористов, утверждают в Турции. В связи с этим спецслужбы Стамбула ведут наблюдение за 146 точками в районе Босфора.

Террористы запрещенного в России "Исламского государства" готовят атаку на корабли российского ВМФ. Суда проходят через пролив Босфор, пишет "Ридус".

Согласно данным турецкой разведки, в любой момент корабли могут быть атакованы с берега ракетами боевиков. Сейчас спецслужбы Стамбула ведут наблюдение за 146 точками в районе Босфора. Именно оттуда, предположительно, могут напасть боевики.

Кроме того, турецкие силовики рассчитывают использовать вертолеты и катера береговой охраны для безопасного сопровождения российских кораблей через пролив.

Босфор является проливом между Европой и Малой Азией, который соединяет Черное море с Мраморным. Он обеспечивает доступ к Средиземному морю и мировым океанам большой части России, Украины, Закавказья, а также части Европы. Согласно Конвенции Монтре в мирное время черноморские державы могут проводить через Босфор любые военные корабли.