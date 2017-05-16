В России не будут вводить налог на малодетность
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Глава правительства Дмитрий Медведев опроверг сообщение о введении в России налога на малодетность. Ранее инициативу взимать плату с семей с одним ребенком и бездетных семей направили Владимиру Путину.
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что в России н будет введен налог на малодетность, передает "Интерфакс".
"Планов вводить такой налог нет, тема закрыта", - заявил глава правительства во время беседы с рабочими "Невского завода" в Санкт-Петербурге.
Ранее сообщалось, что Институт демографии, миграции и регионального развития России направил президенту Владимиру Путину проект концепции федерального закона "О статусе многодетных семей". В документе шла речь о взимании платы с семей с одним ребенком и бездетных семей не по медицинским показателям.
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