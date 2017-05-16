Число жертв обрушения в Волгограде возросло до трех

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После обрушения подъезда жилого дома в Волгограде под завалами обнаружили тело третьего погибшего. Сообщается также, что среди пострадавших есть ребенок. Взрыв и последующее обрушение, по предварительным данным, произошли из-за утечки газа во время проведения ремонтных работ.

Обнаружено тело третьего погибшего в результате обрушения подъезда в жилом доме в Волгограде. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на собственного корреспондента.

В результате происшествия пострадали девять человек, среди которых трехлетний ребенок. Ранения получили участковый полицейский и сотрудник аварийной газовой службы.

В Волгограде для жильцов частично разрушенного дома организованы пункты временного размещения. По предварительным данным, в доме проживали 92 человека.

Информация о взрыве и обрушении поступила в МЧС около 13:06. По предварительным данным, во время проведения ремонтных работ произошла утечка газа. В результате взрыва полностью разрушился один подъезд, пострадали 16 квартир.