Советский актер Олег Видов скончался в США на 74-м году жизни

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В США на 74-м году жизни умер актер, кинорежиссер, заслуженный артист РСФСР Олег Видов. Об этом сообщила его супруга Джоан Борстен. Зрителям он запомнился по фильмам "Всадник без головы", "Сказка о царе Салтане", "Джентльмены удачи", "Метель", "Обыкновенное чудо".

Известный советский актер Олег Видов скончался сегодня на 74-м году жизни у себя дома в США, передает ТАСС. По словам вдовы Джоан Борстен, смерть наступила от "осложнений, связанных с раковым заболеванием".

Видов начал сниматься в кино в 1960 году и позже стал одним из самых популярных актеров своего поколения. Сыграл главные роли в фильмах "Всадник без головы" и "Москва, любовь моя", снимался у известных режиссеров, в том числе в "Ватерлоо" у Сергея Бондарчука.

Видов снимался за рубежом, в частности, в Югославии. В 1985 году он переехал в США и стал работать в Голливуде.

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