Пассажирам московского метро предложили измерить давление

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Врачи столичных поликлиник до конца недели будут дежурить на 10 станциях метро для измерения артериального давления у пассажиров и проведения консультаций.

В столичном метро во вторник можно не только проехать до нужной остановки, но и измерить своё давление. На 10 станциях Кольцевой линии дежурят врачи. Они помогают пассажирам контролировать этот важный для здоровья показатель и дают советы, как держать его в норме, передает "ТВ Центр".

Акция "Узнай своё давление" будет проходить в метро в среду, четверг и пятницу с 11 до 15 часов. Она приурочена ко Всемирному дню борьбы с артериальной гипертонией.

"Мы поставили посты, где любой человек может измерить артериальное давление и узнать свои цифры. Безусловно, мы делаем это для того, чтобы люди думали о профилактике. Можно подойти, измерить артериальное давление, даже если у вас нет времени на то, чтобы обратиться в поликлинику", - говорит заместитель руководителя Департамента здравоохранения Москвы Алексей Погонин.