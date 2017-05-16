Путин: в 2016 году гособоронзаказ выполнен на 97%

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Президент России Владимир Путин заявил, что в 2016 году гособоронзаказ был выполнен на 97%. Кроме того, глава государства подчеркнул, что в текущем году уровень оснащения Вооруженных сил страны современным оружием и техникой планируется довести до 62%.

В 2016 году гособоронзаказ был выполнен на 97%, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, в войска поставлено более 5,6 тысячи основных видов новейшего вооружения, информирует "Интерфакс".

"Сейчас продолжается реализация госпрограммы вооружения на 2011-2020 годы. В 2016 году задание гособоронзаказа было выполнено на 97%", - заявил президент на совещании с руководством Минобороны и ОПК.

Кроме 5,6 тысячи основных видов новейшего вооружения, в войска поставлены около трех тысяч отремонтированных и модернизированных образцов военной и специальной техники, отметил Владимир Путин.

Также Путин призвал руководство Минобороны и представителей ОПК ориентироваться на планы довести в 2017 году до 62% уровень оснащения Вооруженных сил современным вооружением. Вместе с тем, он указал на необходимость учесть боевой опыт, полученный в ходе операции в Сирии при переоснащении Вооруженных сил.

"Боевой опыт, полученный в ходе операции в Сирийской Арабской Республике, необходимость укрепления арктических территорий и границ на западе и юго-западе потребовали уточнения подходов по переоснащению войск, поэтому в ходе совещания мы также рассмотрим основные параметры новой госпрограммы вооружений", - сказал Путин.

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