Власти Волгограда назвали причину взрыва в жилом доме

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Взрыв в жилом четырехэтажном доме в Советском районе Волгограда произошел из-за утечки бытового газа. Как сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, предварительно, вина лежит на предпринимателе, который пытался осуществить несанкционированную врезку в газопровод. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров назвал причину взрыва в жилом четырехэтажном доме в Советском районе Волгограда, передает "Интерфакс".

По предварительным данным, взрыв произошел в результате попытки предпринимателя осуществить несанкционированную врезку в газопровод.

В результате взрыва пострадали восемь человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Все пострадавшие доставлены в лечебные учреждения, им оказывается необходимая медицинская помощь. Бочаров подчеркнул, что на настоящий момент подтверждена информация о двух погибших.

В подвале, разрушенном в результате взрыва жилого дома, находился магазин, доступ к которому пока невозможен. Могут ли там находиться еще погибшие или пострадавшие, пока неизвестно.

В настоящее время власти города развернули пункты временного содержания жильцов дома в ближайшей школе и в гостинице.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

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