Источник сообщил о подготовленном США проекте санкций против КНДР

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Соединенные Штаты подготовили проект резолюции Совета безопасности ООН о введении новых жестких санкций в отношении Северной Кореи. Как сообщил источник в международной организации, ряд стран-членов СБ уже ознакомился с документом. Проект предусматривает ужесточение уже существующих ограничений и введение новых.

Соединенные Штаты подготовили проект резолюции Совбеза ООН о введении новых санкций в отношении КНДР. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источник в международной организации.

"Американская сторона подготовила проект резолюции, с ним уже ознакомился ряд стран-членов Совбеза", - сказал он.

Источник отметил, что документ предусматривает как ужесточение уже введенных санкций, так и применение новых ограничительных мер. О каких именно ограничениях идет речь, он не уточнил, однако пояснил, что они соотносятся с ранее выдвигавшимися США инициативами. Новые санкции, в частности, могут затронуть сферу торговли и авиаперевозок.

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