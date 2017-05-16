Источник сообщил о подготовленном США проекте санкций против КНДР
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Соединенные Штаты подготовили проект резолюции Совета безопасности ООН о введении новых жестких санкций в отношении Северной Кореи. Как сообщил источник в международной организации, ряд стран-членов СБ уже ознакомился с документом. Проект предусматривает ужесточение уже существующих ограничений и введение новых.
Соединенные Штаты подготовили проект резолюции Совбеза ООН о введении новых санкций в отношении КНДР. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источник в международной организации.
"Американская сторона подготовила проект резолюции, с ним уже ознакомился ряд стран-членов Совбеза", - сказал он.
Источник отметил, что документ предусматривает как ужесточение уже введенных санкций, так и применение новых ограничительных мер. О каких именно ограничениях идет речь, он не уточнил, однако пояснил, что они соотносятся с ранее выдвигавшимися США инициативами. Новые санкции, в частности, могут затронуть сферу торговли и авиаперевозок.
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