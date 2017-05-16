Минобороны выявило и заблокировало все атаки WannaCry на ведомство
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Минобороны России выявило и оперативно заблокировало все атаки вируса WannaCry на инфраструктуру ведомства. При этом он не имел даже призрачных шансов нанесения ущерба из-за того, что в системах управления Вооруженных сил России применяется отечественное программное обеспечение, использующее особые форматы данных.
Минобороны России выявило и оперативно заблокировало все атаки вируса WannaCry на свою инфраструктуру. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на высокопоставленного собеседника в российском военном ведомстве.
"Все атаки WannaCry на информационную инфраструктуру ведомства в сетях Интернет были своевременно выявлены и оперативно заблокированы", - говорится в сообщении. Отмечается, что все компьютеры ведомства защищены современными системами защиты, которые позволяют противодействовать различным киберугрозам.
В Минобороны также отметили, что в системах управления Вооруженных сил России применяется отечественное программное обеспечение, которое использует особые форматы данных. Из-за этого вирус WannaCry не имел даже призрачных шансов нанесения ущерба процессу управления войсками.
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