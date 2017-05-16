Трамп о "сливе" информации Лаврову по ИГ: имею право

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Президент США Дональд Трамп заявил, что действительно хотел поделиться с Россией секретной информацией о террористах ИГ. По его словам, он имеет на это полное право. Глава Белого дома подчеркнул, что речь идет о фактах, которые касаются терроризма и безопасности полетов.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал информацию СМИ, согласно которой он передал секретную информацию о боевиках запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" главе российского МИД Сергею Лаврову. Об этом он написал в своем Twitter.

"Как президент я хотел бы поделиться с Россией (на открытом заседании Белого дома), на что я имею абсолютное право, фактами, которые касаются терроризма и безопасности полетов. Речь идет о гуманитарных причинах, плюс я хочу, чтобы Россия значительно активизировала свою борьбу против ИГ и терроризма", - отметил американский лидер.

As President I wanted to share with Russia (at an openly scheduled W.H. meeting) which I have the absolute right to do, facts pertaining.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 мая 2017 г.

Ранее газета The Washington Post написала, что Трамп выдал Лаврову, а также российскому послу в США Сергею Кисляку секретную информацию об ИГ. Журналисты издания выяснили, что эти данные якобы ставят под сомнение источник информации о террористической группировке.

В Белом доме поспешили опровергнуть эту информацию. В частности, это сделал советник президента по национальной безопасности Герберт Макмастер, присутствовавший на встрече Трампа и Лаврова. То же самое сказал госсекретарь США Рекс Тиллерсон. "Во время этого обмена мнениями (встречи Лаврова и Трампа – прим. ред.) обсуждалась природа специфических угроз, но не обсуждались источники, методы и военные операции", - отметил он.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала очередным фейком статью WP.

10 мая в Вашингтоне состоялась первая встреча Лаврова и Трампа. Они говорили около 40 минут за закрытыми дверями.