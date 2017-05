Трамп о "сливе" информации Лаврову по ИГ: имею право

Президент США Дональд Трамп прокомментировал информацию СМИ, согласно которой он передал секретную информацию о боевиках запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" главе российского МИД Сергею Лаврову. Об этом он написал в своем Twitter.

"Как президент я хотел бы поделиться с Россией (на открытом заседании Белого дома), на что я имею абсолютное право, фактами, которые касаются терроризма и безопасности полетов. Речь идет о гуманитарных причинах, плюс я хочу, чтобы Россия значительно активизировала свою борьбу против ИГ и терроризма", - отметил американский лидер.

