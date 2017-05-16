Очевидцы рассказали о взрыве в жилом доме в Волгограде

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В Волгограде продолжаются поисковые работы на месте завалов жилого дома, пострадавшего от взрыва бытового газа. В операции задействованы свыше 400 человек и десятки единиц техники. В результате инцидента, который произошел в самый разгар дня, рухнул целый подъезд четырехэтажки. 12 квартир оказались полностью уничтожены. На данный момент известно о трех погибших. Среди пострадавших - трехлетний ребенок.

Личности двоих погибших устанавливаются. Информация о третьем - она начала приходить спустя несколько часов после трагедии - подтверждается только в пять вечера. От восьми до 12 пострадавших. Данные пока разнятся. Все с травмами различной степени тяжести - трое с тяжелыми госпитализированы в больницы Волгограда, передает "ТВ Центр".

В шесть минут второго в одной из квартир на первом этаже происходит взрыв бытового газа. Целая секция кирпичной четырехэтажки рассыпается, как карточный домик. Полностью уничтожены 12 квартир. Рухнули перекрытия и часть внешней стены третьего подъезда. Звуковая волна от взрыва разнеслась на полтора километра. Ударной выбило окна в машинах и домах в радиусе 300 метров.

"Папа у меня не молодой, но он успел, тем не менее, выскочить через окно. То есть удар был такой силы, что вылетели все металлические решетки. Все окна вылетели. Но, тем не менее, ему удалось выбраться", - рассказывает очевидец.

Экстренные службы прибывают через считанные минуты. Спасатели начинают разбор завалов и поиски. Внутри, под руинами могут быть люди. "Привлечено к работам 420 человек, 27 единиц техники. На месте работают психологи в количестве четырех человек. Открыта горячая линия телефона центра управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС по Волгоградской области", - рассказал начальник ГУ МЧС России по Волгоградской области Олег Гребенюк.

Разворачивают оперативный штаб. Эвакуируют жильцов дома - 40 человек. Всех определяют в пункты временного размещения - школу и гостиницу поблизости.

Что стало причиной ЧП, выясняет следствие. Дом 1958 года постройки в очереди на капитальный ремонт не стоял. Его проверяли в 2015 году. Состояние тогда оценили как удовлетворительное. А значит, претензий к газовому оборудованию не было. Но во вторник утром, рассказывают местные жители, в воздухе был отчетливый запах углеводородов. А неподалеку - какие-то раскопки.

"Стояла машина, стояли люди в формах. Они работали. Это было минут за 30-40 до взрыва", - рассказал местный житель.

Управляющая компания, в свою очередь, отчитывается: никаких проблем не было и они никого не вызывали. Якобы, специалисты "Водоканала" приехали по просьбе частного предпринимателя. У владельца киоска через дорогу были перебои с водой. Но в итоге перебили трубу газовую.

Уголовное дело возбуждено по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". На вопрос, что дальше будет с домом №60 по Университетскому проспекту, только предстоит ответить. Состояние четырехэтажки оценят диагностическим комплексом "Струна". Ближайший из Ростова уже направлен в Волгоград. Областные власти, в свою очередь, решают вопрос с размером компенсаций и порядком выплат.

Михаил Шекоян, Артем Рассказихин, "ТВ Центр".