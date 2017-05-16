МИД: Киев быстро идет к построению авторитарного государства

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В МИД России заявили, что киевский режим семимильными шагами движется к построению авторитарного государства. Таким образом в ведомстве прокомментировали расширение Украиной антироссийских санкций. Кроме того, Москве будет интересно понаблюдать за реакцией Запада на столь откровенное попрание Киевом общепринятых международных обязательств.

В Министерстве иностранных дел России заявили, что украинские власти семимильными шагами движутся к построению авторитарного государства, вводя новые санкции в отношении нашей страны. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Опасаясь малейших признаков инакомыслия в стране, киевский режим семимильными шагами движется к построению авторитарного государства, в котором свобода слова и беспрепятственный доступ к информации подвергаются жестким ограничениям", - говорится в сообщении.

При этом в российском дипведомстве отметили, что все это вряд ли соответствует принятым в Европе и мире основам гражданского общества. Кроме того, Москве будет интересно понаблюдать за реакцией западных партнеров на столь откровенное и наглое попрание Киевом общепринятых международных норм и обязательств.

16 мая президент Украины Петр Порошенко расширил антироссийкие санкции. Под запрет попали 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, запрет предусматривает блокировку социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", сервисов "Яндекса". Под санкции попал ряд российских телеканалов.

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