На Украине запретили георгиевские ленточки

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Верховная Рада Украины ввела официальный запрет на использование георгиевской ленточки. За это установлено административное наказание. За данное решение проголосовали 238 парламентариев из 226 необходимых.

Депутаты Верховной Рады Украины приняли законопроект о запрете изготовления и использования георгиевской ленты. Решение поддержали 238 парламентариев из 226 необходимых, передает сайт "112 Украина".

Согласно документу, предусмотрены штрафы в размере 850-2550 гривен за публичное использование, демонстрацию или ношение георгиевской ленты или ее изображения. Повторное нарушение в течение года приведет к большему штрафу - от 2 550 гривен до 5 100 гривен или админаресту до 15 суток.

Также закон предполагает обязательное изъятие георгиевской ленты или предметов с ее изображением.

"Этот закон предполагает административный штраф за ношение так называемой георгиевской ленточки во время массовых мероприятий", - приводит ТАСС слова автора законопроекта, депутата от фракции "Народного фронта" Антона Геращенко, выступившего с трибуны Рады.

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