Путин наделил ФСБ правом изымать землю для госнужд
ФСБ России получила право на изъятие земель для государственных нужд. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Президент России Владимир Путин подписал указ о наделении ФСБ правом изымать земельные участки и объекты недвижимого имущества, расположенные на них, для государственных нужд. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Указ вносит изменения в положение о ФСБ России. Согласно им, ведомство "принимает в пределах своих полномочий решения об изъятии земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества для государственных нужд Российской Федерации".
Указ президента вступает в силу со дня подписания.
В марте президент России наделил аналогичными полномочиями Федеральную службу охраны (ФСО). До этого служба имела право бессрочно пользоваться земельными участками.