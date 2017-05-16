Путин наделил ФСБ правом изымать землю для госнужд

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ФСБ России получила право на изъятие земель для государственных нужд. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин подписал указ о наделении ФСБ правом изымать земельные участки и объекты недвижимого имущества, расположенные на них, для государственных нужд. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Указ вносит изменения в положение о ФСБ России. Согласно им, ведомство "принимает в пределах своих полномочий решения об изъятии земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества для государственных нужд Российской Федерации".

Указ президента вступает в силу со дня подписания.

В марте президент России наделил аналогичными полномочиями Федеральную службу охраны (ФСО). До этого служба имела право бессрочно пользоваться земельными участками.