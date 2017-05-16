Три человека задержаны по факту взрыва газа в доме в Волгограде

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Глава СКР по Волгоградской области Михаил Музраев заявил, что по факту взрыва газа в жилом доме в Волгограде задержаны три человека. Также, по его словам, опрошены более 30 человек. В свою очередь, губернатор области Андрей Бочаров заявил, что в Волгограде введен режим ЧС.

По факту взрыва газа в жилом доме в Волгограде задержаны три человека. Об этом заявил глава Следственного комитета по Волгоградской области Михаил Музраев, передает "Интерфакс".

"Были допрошены работники. На данный момент задержаны предприниматель, владелец торгового павильона и его отец, и задержан человек, который проводил работы", - отметил он. Музраев добавил, что всего опросить удалось более 30 человек.

По его словам, работы проводились без согласования с администрацией района и газовыми службами. Также установлены личности двух из троих погибших. Это работник Горгаза и жительница квартиры 24.

В свою очередь, губернатор области Андрей Бочаров отметил, что в Волгограде введен режим ЧС.

Ранее Андрей Бочаров заявил, что взрыв в жилом четырехэтажном доме в Советском районе Волгограда произошел из-за утечки бытового газа. По его словам, предварительно, вина лежит на предпринимателе, который пытался осуществить несанкционированную врезку в газопровод.

По официальным данным, жертвами взрыва газа стали три человека. Еще 14 пострадали. Как передает ТАСС, Центр временного размещения в Волгограде принял более 20 жильцов пострадавшего дома. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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