Сборная России уступила американцам на ЧМ по хоккею

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Сборная России уступила команде США в матче чемпионата мира по хоккею. Встреча завершилась со счетом 5:3. Таким образом, сборная США набрала 18 очков и вышла на первое место в группе A, опередив нашу команду. Российские хоккеисты остались на второй строчке с 17 баллами.

Сборная России уступила команде США в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею со счетом 5:3. Встреча проходила в Кельне на стадионе "Ланксесс-Арена", передает TVC.ru.

В составе россиян шайбы забрасывали Никита Гусев (13 и 37 минуты) и Антон Белов (28 минута). У американцев отличились Кевин Хейз (22 и 38 минуты), Дилан Ларкин (33 минута), Андерс Ли (53 минута) и Брок Нельсон (60 минута).

Таким образом, сборная США набрала 18 очков и вышла на первое место в группе A, опередив нашу команду. Российские хоккеисты остались на второй строчке с 17 баллами. Четвертьфинальные матчи турнира пройдут 18 мая.