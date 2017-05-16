Путин рассказал о выполнении гособоронзаказа

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Гособоронзаказ за 2016-й год выполнен на 97 процентов. Во вторник об этом заявил Владимир Путин на совещании с руководящим составом Минобороны и оборонно-промышленного комплекса страны. Президент напомнил, что сейчас продолжается реализация госпрограммы вооружения на 2011-2020 годы, что позволило довести долю современной военной техники в частях постоянной готовности до 58 процентов.

Совместное совещание с руководством Минобороны и оборонно-промышленного комплекса Владимир Путин проводит уже в девятый раз. Президент лично придумал формат таких встреч, которые традиционно проходят в Сочи каждые полгода. Промежуточные итоги масштабной программы переоснащения армии и флота верховный главнокомандующий, военные и производители оружия будут подводить до конца недели, передает "ТВ Центр".

"Продолжается реализация госпрограммы вооружений на 2011–2020 годы. В 2016 году задания гособоронзаказа выполнены на 97 процентов. В войска поставлено более 5600 единиц основных видов новейших вооружений, а также около 3000 отремонтированных и модернизированных образцов военной и специальной техники. Это позволило довести парк современной техники в частях постоянной готовности до 58 процентов", - заявил Путин.

По словам Владимира Путина, в целом гособоронзаказ выполняется успешно. На основных стратегических направлениях удалось укрепить боевой потенциал войсковых группировок. Приоритет в перевооружении отдается стратегическим ядерным силам. К 2027 году они должны быть полностью оснащены ракетами пятого поколения. В авиации основной упор – на производство ракетоносцев Ту-160 и новейших истребителей Т-50. А систему ПВО страны уже в ближайшее время укрепят перспективными ЗРК С-500. В целом же к концу текущего года количество современного вооружения в армии и на флоте планируется довести до 62 процентов. Владимир Путин отметил, что именно на этот показатель должны ориентироваться военные и производители оружия.

"Отмечу также, что боевой опыт, полученный в ходе операции в Сирии, необходимость укрепления арктических территорий и границ на западе и юго-западе потребовали уточнения подходов по переоснащению войск. Поэтому в ходе совещаний также рассмотрим основные параметры новой госпрограммы вооружений. Как известно, её разработка уже началась", - отметил Путин.

Само совещание проходит в закрытом формате, а его участники по понятным причинам ход встречи не комментируют. Впрочем, как отметил пресс-секретарь главы государства, обмен мнениями происходит очень эффективно.

"Обсуждаются вопросы, связанные с ходом реализации, с принципами формирования гособоронзаказа. Это прекрасная возможность выявить проблемы, которые возникают. Узкие места при производстве техники. Выявить вопросы, которые могут появляться со стороны пользователей, то есть военных. И вопросов, в свою очередь, которые задают производители этой техники", - рассказал Дмитрий Песков.

Серия совещаний по вопросу повышения обороноспособности страны всем ее участникам помогает детально разобраться в существующих проблемах. До конца недели встречи пройдут в различных форматах с участием отдельных подразделений Минобороны и руководителей оборонных предприятий.

Александр Огородников, "ТВ Центр".