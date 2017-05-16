Избитый в челябинском магазине инвалид рассказал о происшествии

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Полиция Челябинска начала проверку по факту избиения охранниками супермаркета покупателя-инвалида. Мужчину заподозрили в краже, и из зала выволокли в подсобку. Там жестоко избили, а после выбросили на улицу. Расправу пострадавшему удалось заснять на камеру своего телефона. Шокирующие кадры мужчина передал правоохранителям.

Потерпевший Елизар Кудымов – инвалид второй группы. Недавно ему удалили легкое и четыре ребра. Конфликт начался с того, что охрана магазина заподозрила жителя Челябинска в краже кассет для бритвенного станка. Елизар показывать содержимое сумки согласился только в присутствии полицейских. Тогда несговорчивого покупателя отвели в подсобное помещение, избили, как рассказал он сам, до потери сознания. Затем плеснули в лицо водой, слегка привели в чувство и вывели через черный ход, передает "ТВ Центр".

"Меня вышвырнули на улицу, был весь порванный, в крови. Я начал себя приводить в порядок, оказалось, что у меня отсутствует еще и кошелек", - рассказал пострадавший.

А в нем, как утверждает Елизар Кудымов, было около двух тысяч рублей. 41-летний мужчина сразу позвонил в полицию, рассказал о случившемся. "Сотрудниками УМВД России по городу Челябинску проводится проверка по факту заявления инвалида 2-й группы о применении к нему насилия со стороны охранников супермаркета и хищения у него денежных средств. Все участники инцидента установлены, сотрудники полиции выясняют роль каждого из них", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Тех самых охранников, которые безжалостно избивали инвалида, во вторник он в торговом центре не заметил. Но другие сотрудники ЧОП, следящие за безопасностью в супермаркете, при виде телекамеры скрываются. Вход в подсобное помещение охраняют женщины.

Руководство торговой сети пока извинений избитому посетителю не принесло – в лаконичном комментарии говорится лишь о том, что об инциденте представители компании сами узнали из СМИ. Факт нападения на инвалида и вовсе ставится под сомнение.

"У нас ничего не произошло пока. Я проведу служебное расследование, и тогда мы выясним, что-то у нас произошло или нет. Я видео не видел и не понимаю пока о чем речь", - говорит руководитель отдела по предотвращению потерь розничной торговой сети Эдуард Ульянов.

Юристы отмечают, действия охранников магазина вполне могут быть квалифицированы как "разбой". Параллельно с сотрудниками полиции дополнительную проверку инцидента начал Следственный комитет региона.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".