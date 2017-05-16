В США умер культовый советский актер Олег Видов

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В США на 74-м году жизни скончался актер Олег Видов. Об этом сообщила во вторник его вдова. Видов хорошо знаком российскому зрителю по ролям в фильмах "Всадник без головы", "Метель", "Сказка о царе Салтане", "Джентельмены удачи" и других картинах. В 1985 году Видов эмигрировал из Советского Союза в США, где продолжил работать по профессии. Также вместе с женой он основал собственную кинокомпанию.

Принц советского кино. Мужественный. Харизматичный. Нездешний. Блондин, ямочка на подбородке, ослепительная улыбка - просто голливудская внешность. У него и жизнь была как в кино - необычная. Олег Видов родился в подмосковной деревне и кем только в юности не работал - грузчиком, электриком на строительстве Останкинской телебашни, санитаром в больнице. Но уже студентом во ВГИКе вовсю снимался. В главных ролях. У Басова - в "Метели", у Гарина - в "Обыкновенном чуде". Да и сказочного князя Гвидона иначе уже никто не представляет, передает "ТВ Центр".

Героем женских грёз он стал, конечно же, после "Всадника без головы". Оглушительная слава. Только в первый год проката этот советский вестерн посмотрели 69 миллионов. Открытки с портретом Видова в газетных киосках расходились лучше, чем газета "Правда".

"Он был красивый мужчина - по-настоящему. Вот бывает природа создает истинно красивого мужчину. А во-вторых, он не был капризен. Он был достаточно уже известен, но не "звездил", не ругался, был мягкий и вообще по характеру был спокойный, улыбчивый", - рассказал кинорежиссер, сценарист Виктор Мережко.

Такой характер - он готов был много и долго терпеть, а потом взрывался. Видов стал одним из первых советских актеров, кого отпустили сниматься за границу, в 1966 году сыграл в картине датского режиссера Габриэля Акселя "Красная мантия". И казалось, для него был открыт весь мир, его приглашали разные кинокомпании. Но разрешения чиновники уже не дали. И в 1985 году Видов эмигрировал из Советского Союза - история, по которой тоже можно снимать остросюжетный фильм. С помощью друзей-актеров, через Югославию он тайно бежал - в Австрию, Италию, а потом - в США.

"Это был жутчайший стресс, я уходил от своих зрителей, от своего кинематографа, от всего, что там было, то есть от всей своей жизни, потому что это были мои любимые люди. Люди такие же, как я. Но вот кто распоряжался нами - я уходил от них. Я же никогда не уходил от России", - говорил Видов.

В Америке он снимался с Микки Рурком, с Арнольдом Шварценеггером. Пробовал себя и в качестве режиссера. И в русской диаспоре всегда знали - Видов из тех, кто обязательно придет на помощь. Актриса Светлана Тома вспоминает - в советское время снимались вместе, а несколько лет назад была у него в Лос-Анджелесе.

"Он был так же красив, и так же доброжелателен, он любил людей, любил жизнь, любил делать добро. Он же, по-моему, организовал реабилитационный центр, где лечились от алкоголизма люди. И это тоже о многом говорит, как о человеке с неспокойной душой", - рассказала заслуженная артистка России Светлана Тома.

В последние годы у родных и близких душа болела о нём - он боролся с онкологическим заболеванием. И не собирался сдаваться. Всегда был оптимистичен. И для всех открыт. Правда, удивлялся, когда в Америке его спустя годы останавливали русские поклонницы. Его и будут помнить. Принц. Первый красавец советского кино. Он просто из тех, кого невозможно забыть.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".