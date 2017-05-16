ВОЗ назвала самую пьющую страну мира

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Самой пьющей страной планеты является Литва, отметили в ВОЗ. За ней расположились Белоруссия и Латвия. Россия вместе с Польшей делят четвертую строчку.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала страну, жители которой являются мировыми лидерами по потреблению алкоголя в 2016 году. Как отметил представитель организации Гауден Галеа, по этому показателю лидирует Литва.

По словам директора Департамента неинфекционных хронических заболеваний и укрепления здорового образа жизни Европейского бюро ВОЗ, в этой прибалтийской стране в 2016 году один житель в среднем выпил 16 литров алкоголя, передает "Интерфакс".

Между тем, как сообщает DELFI, на втором месте расположилась Белоруссия. Там на каждого жителя страны приходится около 15 литров алкоголя в год. Третью строчку занимает еще одна страна бывшего СССР – Латвия, где в среднем около 13 литров в год выпивает каждый житель страны.

Что касается России, то она по этим показателям расположилась на четвертой строчке и делит ее с Польшей. Каждый гражданин двух этих стран выпивает в год более 12 литров.